Dansk Svømmeunion i stærk kritik af ny badeby

Dansk Svømmeunion retter i mandagens udgave af DAGBLADET Roskilde en skarp kritik af den badeby, som Roskilde Kommune i mere end to år har været på vej med ved Roskilde Badet. Senest er der fundet besparelser for et to-cifret millionbeløb, besparelser som unionen ikke har været præsenteret for og dermed ikke har haft mulighed for at kommentere på.

- Vi ser seriøse udfordringer. Vi har nu meget svært ved at se, at 50-meterbassinnet bliver meget andet end et træningsbassin. Vi undres over, hvorfor man sparer på nogle ting i stedet for andre. I virkeligheden så ser vi nu et projekt, hvor pengene kunne have været brugt langt klogere. Vand er dyrt at bygge. Derfor gælder det om at få mest for pengene, og det frygter vi ikke kommer til at ske i Roskilde med det nuværende projekt, siger Morten Hinnerup, udviklingschef i Dansk Svømmeunion.