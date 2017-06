Ikke mindst i Dream City er der masser at se på - og masser af muligheder for at glemme, at også lommetyve går på festival. Foto: Anders Ole Olsen

Dansere ofre for lommetyve

Hvordan lommetyvene arbejder, fik en af de bestjålne et godt indtryk af natten mellem mandag og tirsdag - men da var det allerede for sent. Sammen med en veninde befandt hun sig i Dream City i yderkanten af en dansecrowd, da hun bemærkede en lavstammet mand, som havde blodskudte øjne, og som stod tæt bag de dansende uden selv at deltage i dansen. Lidt derfra stod en lignende mand på tilsvarende måde og holdt øje med de folk, der var helt optaget af at danse.

Hun var overbevist om, at de to mistænkelige mænd havde noget med tyveriet at gøre, og hun fulgte efter dem et stykke vej, men tabte dem til sidst af syne. Den mand, hun bemærkede først, beskrev hun over for politiet som fedladen, omkring 155 centimeter høj. Han talte dansk og havde en lys fedora-hat på hovedet.