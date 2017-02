Se billedserie Kirsten Brøns er som billedkunstner mest kendt for sine ikoner, som hun også underviser i. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Dansende ikonmaler fylder 80 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansende ikonmaler fylder 80

Roskilde - 02. februar 2017 kl. 17:43 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt går i ring. Kirsten Brøns var aldrig begyndt at male ikoner, hvis der ikke havde været optaget på et malekursus på Kunsthøjskolen, og hun var heller aldrig gået i gang med at undervise i ikonmaleri. Og så ville en af hendes tidligere elever ikke have taget hende med til en udstilling i København om 50'ernes ungdomskultur, og hun ville ikke have opdaget, at der hang billeder af hende som ung jitterbugdanser.

Læs også: Dansepar genforenet efter 58 år

Hun ville heller ikke være kommet i kontakt med sin gamle dansepartner, som hun ikke havde set i næsten 60 år, og ingen af dem ville være blevet en del af udstillingen på Ragnarock - museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde.

Ragnarock betød også, at hun kom ud på Musicon, hvor hun fik øje på Kunstsmedjen, der ligger bag museet og ledes af Erik Schwarzbart.

- Jeg gik indenfor, og så var det Erik! Vi blev uddannet pædagoger sammen, siger Kirsten Brøns, som nu passer Kunstsmedjens keramikværksted hver mandag og havde en udstilling i juledagene.

- Det bliver nok min sidste udstilling, selv om jeg faktisk troede, jeg ikke ville komme til at udstille mere. Jeg fik endda solgt en del værker, siger Kirsten Brøns, som fylder 80 år i morgen, den 3. februar.

Hun underviser på 15. år i ikonmaleri i Fløng Kirke og er lige stoppet i Jakobskirken i Roskilde og har tidligere også undervist i Ågerup Kirke.

Siden 2000 har hun boet sammen med sin nuværende mand i et hus uden for Ågerup, hvor hun fortsat maler, men hun glæder sig også over at være blevet en del af Kunstsmedjen.

- Det er dejligt at være blandt kunstnere igen og have nogen at snakke med, siger hun.

relaterede artikler

Hendes dansefortid skal på museum 09. marts 2013 kl. 11:21

Nonne gav sparket til fremtiden 07. januar 2013 kl. 15:04