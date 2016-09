Dans for de små og de grå

- Vi har altid sagt, at vi laver teater fra vugge til grav, men det er første gang, at vi prøver at bringe alle aldre sammen, siger kunstnerisk leder hos Aaben Dans, Thomas Eisenhardt.

- Jeg underviste ældre og børn i dans på Asterscentret, og det var rørende at se børnenes omsorg for de ældre, og den vitalitet som de ældre fik ud af at se børnene. Det fik mig til at tænke, at det kunne være spændende at lave en forestilling om »støtte«, for vi har alle brug for hjælp, når vi er helt små, og når vi bliver gamle, siger Thomas Eisenhardt, som også er forestillingens koreograf.