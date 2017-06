Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Dagens klovn: Biljagt over cykelsti med narko i blodet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagens klovn: Biljagt over cykelsti med narko i blodet

Roskilde - 22. juni 2017 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdagens lovovertrædelse står en 24-årig mand fra Roskilde så afgjort for. Der er faktisk så meget forkret i sagen, at det er umuligt at rumme i overskriften på historien.

Klokken 10.55 bemærker en af politiets patruljer, der var forsynet med automatisk nummerplade-genkendelsesudstyr, en personbil, hvis ejer ikke måtte køre bil. Naturligt nok vil betjentene se nærmere på, hvorfor bilen var ude at rulle, så de tænder for blinket ud for Fynsvej i Himmelev.

- Det behagede ikke vores ven i bilen, så han forsøger at køre fra os. Ud for Vestre Kirkevej tager han den højre om en bilist oppe på cykelstien. Han glemmer også at respekterer nogle spærrelinjer. Vi får dog stoppet han ud for Baunehøjvej, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I bilen sad altså den 24-årige, og det viste sig, at han var påvirket af både hash og kokain.

- Den 24-årige var ikke ejer af bilen, men det viste sig minsandten, at han i forvejen havde fået frakendt sit kørekort, så både ejer og fører altså havde fået frakendt kørekortet, så det kunne vi naturligvis også sigte ham for, siger Martin Bjerregaard.

Manden er igen løsladt, men kan forvente at blive indkaldt til en retssag.