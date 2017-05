Dårligt vejr tager livet af storkeunger

For et par uger siden meddelte Storkene.dk ellers, at billeder fra reden viste, at der lå tre unger og fire æg i den.

Desværre var sidste uges kolde regnvejr fra onsdag til torsdag for hård kost for de nyfødte, og nye billeder og video fra reden viser ifølge Storkene.dk, at flere af ungerne er døde, og at der ikke kommer noget ud af to af æggene.