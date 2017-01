Se billedserie Det har i over 100 år været en tradition, at klosterforvalteren på Roskilde Kloster er en pensioneret officer. Søren Lyder Jacobsen blev klosterforvalter i 2008 efter at have været 43 år i Forsvaret. Han fylder 70 år den 15. januar og har lige forlænget sin kontrakt med fem år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Da obersten gik i kloster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Da obersten gik i kloster

Roskilde - 14. januar 2017 kl. 13:32 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Lyder Jacobsens liv tog noget af en drejning, da han i 2008 blev ansat som klosterforvalter på Roskilde Kloster.

Siden 1908 har stillingen været varetaget af pensionerede officerer, og sådan én var Søren Lyder Jacobsen, som i 2007 gik på pension efter 43 år i forsvaret. Han sluttede af som chef for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, hvor han havde ansvaret for de militære funktioner ved Dronningens hof og for relationerne mellem hoffet og forsvaret.

- Der er tradition for, at ansatte ved hoffet bliver slotsforvaltere, men der var mange på min egen alder, og jeg kunne se, at der ikke var nogle ledige stillinger. Det var en kendt sag, at jeg ledte efter noget andet, og så var der en, som forslog, at jeg søgte stillingen på Roskilde Kloster, fortæller han.

Roskilde Kloster var oprindeligt et protestantisk jomfrukloster, hvor de adelige familier kunne placere deres ugifte døtre, indtil de blev gift eller døde. I dag fungerer en del af klosteret som boliger for både enlige ældre og ægtepar, som bor i de ni lejligheder.

- Det er et stort arbejde at vedligeholde de historiske bygninger på grund af fredningskravene. Det kræver megen økonomi og ressourcer, og vi har kun indtægter fra husleje og rundvisninger, så vi er i høj grad afhængig af støtte udefra. Vi får intet fra hverken stat eller kommunen, siger Søren Lyder Jacobsen, hvis job er lige dele boligadministrator og kulturformidler.

Kultur og historie interesserer ham meget, og han nyder at stå for rundvisninger, især når det er med skolebørn.

- Det er sjovt at være med til at formidle et unikt sted. Når jeg har en skoleklasse, er det meget tydeligt, hvor historieinteresseret deres lærer er. Nogle ved rigtigt meget på forhånd, mens andre er helt blanke, men jeg har endnu ikke oplevet en klasse, som jeg ikke har fået gjort interesseret i klosteret, siger han.

Sidste år havde Roskilde Kloster cirka 5000 gæster, og det er en fordobling i forhold til, da han tiltrådte som forvalter.

relaterede artikler

Gammel klostermur er som ny 30. oktober 2013 kl. 14:11