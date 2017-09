Foto: Lars Kimer

DN: Bedre at sortere og køre til Jylland end ikke at sortere

Roskilde - 16. september 2017 kl. 08:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune får opbakning hos Danmarks Naturfredningsforening i arbejdet med at indsamle madaffald i den nye affaldsordning, som nu er rullet ud i syd og nord, og som inden længe også skal rulles ud centralt i kommunen.

Specielt transporten af madaffaldet til et anlæg mellem Kolding og Esbjerg giver kritiske spørgsmål fra brugerne af den nye ordning. Men DN bakker kommunen op.

- Det er ærgerligt at transportere affaldet langt, men vi vil til enhver tid anbefale indsamling af madaffald og transport til Jylland, hvis alternativet er afbrænding, som i Roskilde. Madaffald er vådt, og det kræver energi at fordampe vandet, siger miljøpolitisk rådgiver hos DN, Sine Beuse Fauerby.

DN anbefaler dog, at der på den lidt længere bane arbejdes med at forkorte transporten.

- På sigt anbefaler vi, at madaffaldet bliver på Sjælland, men udbuddet på madaffaldet er kun to-årigt. Det tager vi som et tydeligt tegn på, at man gerne vil have madaffaldet »hjem« til Sjælland, siger Sine Beuse Fauerby.

Nu hvor kommunen er begyndt at indsamle madaffald, så anbefaler DN, at beboerne stopper med at komme madaffaldet i deres egen kompostbunke hjemme.

- Ved at indsamle madaffaldet får vi både energi og kompost. Lader man det blive i kompostbunken, så får vi ikke glæde af den energi. Vil man gerne fortsætte med at have en kompostbunke, så vil jeg anbefale, at man laver den af sit haveaffald, siger Sine Beuse Fauerby.

