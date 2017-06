DMI om skybrud over Roskilde: Fra 2-3 i nat bliver det slemt

DMI har sendt et varsel ud om risiko for skybrud over hele landet og dermed er der også risiko for at det rammer Roskilde og de 100.000 mennesker på festivalpladsen. Men inden du finder sydvesten og wadersne frem, så er der altså formildende omstændigheder i den noget usikre prognose.