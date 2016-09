Borgmester Joy Mogensen og erhvervsudvalgets formand Lars Lindskov er enige om, at DI's undersøgelse, der gør Roskilde til en af landets mindst erhvervsvenlige kommuner, bør tages med et gran salt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DI giver Roskilde dumpekarakter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DI giver Roskilde dumpekarakter

Roskilde - 05. september 2016 kl. 13:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man skal tage DI's årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed for pålydende, står det skidt til med erhvervsvenligheden i Roskilde, som tyder på, at sidste års placering som nummer 43 var en enlig svale. Denne gang ligger Roskilde nummer 83 blandt de 96 kommuner.

Borgmester Joy Mogensen (S) mener nu ikke, at DI's liste alene giver et retvisende billede af, hvordan tingene forholder sig. Tværtimod er det hendes opfattelse, at der er gjort meget for at imødekomme erhvervslivets behov, også selv om det ikke giver sig udslag i DI's måling.

- Roskilde Kommune har de seneste fem år arbejdet intenst for at forbedre den måde, vi servicerer erhvervslivet på. Vi har oprettet et erhvervsudvalg og en erhvervsafdeling, vi har praktisk talt elimineret byggesagsgebyrerne, og over de seneste år har vi sænket dækningsafgiften hvert år, så provenuet er cirka 10 millioner kroner mindre, end det ellers ville have været, siger Joy Mogensen, der har flere andre eksempler på kommunens udvikling.

- Jeg tager undersøgelsen ad notam og respekterer, at virksomhederne har den oplevelse af Roskilde, men jeg har svært ved at se, hvad vi kan bruge det til, når vi - på trods af alle de ting, vi gør - stadig ryger op og ned på ranglisten, som vinden blæser.

Også formanden for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov (K), peger på, at undersøgelsen har svagheder, men vil tage den alvorligt og se på, hvor tingene kan gøres bedre.

- Vi går efter at gøre det bedre end de bedste. Det er jo et mål i vores erhvervsstrategi, at vi vil ligge i toppen, så vi må sadle op og komme i den rigtige retning. Ærgerligt, at det røde flertal ikke ville fortsætte tidligere års sænkning i erhvervsskatterne. Dækningsafgiften skævvrider jo konkurrenceevnen mellem virksomheder i Roskilde og andre kommuner med bedre rammevilkår på dette område. Men det må vi tage med i næste års budgetforhandlinger, siger Lars Lindskov.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - på papir eller som e-avis