DI: Mangel på arbejdskraft på alle niveauer

Roskilde - 17. januar 2017 kl. 18:47 Af Lars Ahn Pedersen

Det er svært at skaffe arbejdskraft på alle niveauer, og det giver ingen mening at uddanne unge direkte til jobkøen.

Det var budskaberne fra formanden for DI Roskilde/Køge Bugt Torben Strand, da han talte om fremtidens arbejdskraft ved Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskildes nytårskur for erhvervslivet. Udover at være lokal DI-formand er Torben Strand site manager hos Thermo Fischer Scientific i Kamstrup, hvor han oplever, hvor svært det er at få besat de ledige stillinger.

Ifølge Torben Strand er et af problemerne, at de unge tager de »forkerte« uddannelser, fordi mange forældre har sat sig i hovedet, at det almene gymnasium er den eneste rigtige vej.

- Mange unge ved ikke, hvad man laver i en erhvervsvirksomhed, fordi de aldrig har været i én. Vi skal have uddannet mødrene og andre tillidspersoner til, at der er andet i livet end STX (det almene gymnasium, red.). Det er virkelig sørgeligt at se de unge bruge fem år på at læse på universitetet for så at ende i jobkøen, mens industrivirksomhederne står og mangler HTX'ere (det tekniske gymnasium, red.), siger han.

De seneste år har der været øget fokus på at få alle unge til at tage en uddannelse, men det har ifølge Torben Strand også haft en bagside.

- Vi hører hele tiden, at uddannelse er den eneste rigtige vej, men desværre er der rigtig mange unge, som ikke er parate til det, og som derfor fejler. For dem er det måske bedre at komme ud at arbejde i stedet for at tage en uddannelse. Bare det at mærke at man gør en forskel, hvis man ikke er på arbejde, kan virkelig motivere en ung person, siger han.

Torben Strand gør opmærksom på, at virksomhederne selv kan være med til at løse problemet med at finde arbejdskraft.

- Vi kan tage mere ansvar for uddannelse af faglærte. Der er masser af danskere, som kan arbejde, hvis vi giver dem mulighederne, og så undgår vi at skulle importere arbejdskraft fra udlandet, siger han.