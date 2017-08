DF har trukket sig fra forhandlingerne om, hvordan pengene i Roskilde skal fordeles i 2018. Tidligere har Enhedslisten trukket sig fra budgetforhandlingerne. De fem tilbageværende partier forventes at være færdige med budgettet lørdag eftermiddag. Foto: Lars Kimer

DF ude af budgetforhandlingerne

Roskilde - 26. august 2017 kl. 13:23 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Den økonomiske ramme er spændt til det yderste, og Dansk Folkeparti har fået alt for lidt indflydelse på et budget, som mest af alt minder om det klassiske "kludetæppe", som Roskilde Kommune desværre er kendt for".

Sådan lyder dommen i en pressemeddelse over Roskilde Kommunes budget for 2018 fra Dansk Folkepartis tre forhandlere, Merete Dea Larsen, Karsten Lorentzen og Gitte Simoni, som siden torsdag morgen har befundet sig i forhandlinger om budgettet for kommunens økonomi i det kommende år:

"Som altid vejer kernevelfærd meget tungt for Dansk Folkeparti, og vi har måttet konstatere, at vi ikke har kunnet få opfyldt vore ønsker på ældreområdet, ligesom der ikke er noget ønske om at rette endegyldigt op på efterslæbet på skolernes fysiske faciliteter, som desværre stadig er en kendsgerning."

"Vi har heller ikke oplevet noget oprigtigt ønske om at løse en række problemer på det trafikale område. Socialdemokratiet har tidligere meldt ud, at efterslæbet på sikker trafik ved vores skoler er på cirka 60 millioner kroner. Med det af flertallet afsatte beløb vil det tage minimum 10 år at indhente."

"Endelig gik Dansk Folkeparti til budgetforhandlinger med blandt andet ønsker om kameraovervågning af utrygge steder, en magtudredning, som skal kortlægge, hvem der har den reelle magt i Roskilde Kommune, gratis buskort til alle ældre over 65, en repatrieringskampagne, som skal sikre, at flygtninge bliver motiveret til at rejse tilbage og genopbygge deres hjemlande samt aktivitetsmedarbejdere på kommunens plejehjem til de mange svage ældre, som ikke er i stand til at deltage i udflugter og meget andet".

"Vi ærgrer os naturligvis over, at vore ønsker ikke i højere grad er blevet tilgodeset. Enhver budgetforhandlingsproces er et spørgsmål om at "give og tage". I Dansk Folkeparti føler vi, at vi har givet langt mere, end vi har taget. Vore ønsker handler om velfærd, og de kunne holde sig inden for den økonomiske ramme, som byrådet overordnet var enige om".

Tidligere har Enhedslisten forladt forhandlingerne. De fem resterende partier forhandler videre og forventes at være færdige med Roskildes budget for 2018 lørdag eftermiddag.