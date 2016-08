Roskildeborgmester Joy Mogensen (S) ser ikke Dansk Folkeparti som en tilstrækkelig stabil budgetpartner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DF smidt ud af budget for at undgå flygtninge-tvist

Roskilde - 29. august 2016 kl. 13:22 Af Kristian Jørgensen og Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti er noget forundrede over, hvorfor de ikke er med i det budgetforlig, som et byrådsflertal i Roskilde har indgået.

- Vi blev smidt ud. Vi har ikke fået en forklaring. Der er intet i det budget, som er indgået, som vi ikke kunne sige ja til. Det her handler om, at nogle politikere simpelthen ikke ønsker, at vi skal fremstå som et ansvarligt parti, siger Merete Dea Larsen.

Borgmester Joy Mogensen (S) ønsker en budgetgruppe, der kan stå sammen gennem hele 2017. Her mener hun ikke, at Dansk Folkeparti vil stå last og brast med de øvrige partier, når det gælder flygtningeopgaven.

- Vi ved bare, det er et af de steder, hvor vandene skiller, og hvor der i den budgetgruppe, vi er nu, fortsætter den praksis, at flygtninge ikke skal særstilles. De skal ikke have fordele, men heller ikke ringere vilkår. Der står Dansk Folkeparti for en anden tilgang, og selvom de ikke har stillet forslag til budgettet, så havde de haft vetoret, hvis de var med, siger Joy Mogensen.

