Foto: Lars Ahn Pedersen

DF om islam-demo: Lad os tage kampen politisk

Roskilde - 12. juli 2017 kl. 13:51 Af Lars Kimer Dansk Folkeparti var det eneste parti, som ikke stemte for den dispensation fra lokalplanen, som gav mulighed for at sætte minareter p

Den holdning fortryder partiets gruppeleder Merete Dea Larsen ikke, og hun er bekymret for, at minareten er starten på en glidebane.

- Jeg er med så langt, at jeg er bekymret for, at minareterne er en glidebane. Der bliver taget en bid af gangen. På et tidspunkt ser vi den første dispensation til, at man må kalde til bøn ved en særlig lejlighed, så bliver det til en-to gange om året, og sådan vil det fortsætte. Det mener jeg er forkert, for Danmark er ikke et muslimsk land. Jeg tror simpelthen ikke på præmissen om, at der aldrig bliver indkaldt til bøn fra de minareter. Hvorfor så overhovedet sætte dem på moskeen? siger hun.

Merete Dea Larsen kommer ikke til at deltage i SIADs demonstration foran moskeen.

- Personligt har jeg ikke noget behov for at deltage i demonstrationen i Allehelgensgade. Demonstrationer ender desværre ofte med, at typer, der går lidt længere end til den grænse, arrangørerne har sat, dukker op. Så hellere tage slagsmålene politisk, hvor jeg godt ved, at os, der er bekymret over den stigende islamisering, er i mindretal, men gennem samtale og argumenter tror jeg, vi kommer længst i forhold til at påvirke processen, og så må vi vise vælgerne, hvad vi står for, så de ved, hvad de får ved det kommende valg, siger hun.