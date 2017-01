Foto: Lars Skov

DF: Badeby kan blive fejl til 135 mio.

Roskilde - 18. januar 2017 kl. 18:44 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde: Dansk Folkepartis medlem af kultur- og idrætsudvalget, Karsten Lorentzen, bakker op om Venstres kritik i svømmehalssagen. Venstre var mandag og tirsdag fremme og sige, at der mangler en detaljeret redegørelse for, hvordan de tocifrede millionbesparelser på den nye badeby fordeler sig.

- Vi fik en orientering i kultur- og idrætsudvalget, men der var ingen detaljeret redegørelse. Der var ingen fremlæggelse af, hvad der er sparet på at flytte ventilationen, hvad der er sparet på at reducere i gulvarealet. Alt vi så var et overordnet bilag og en forsikring om, at ingen funktioner bliver ramt, siger Karsten Lorentzen.

Han undres over, at flertallet ikke har fundet det umagen værd at vende så store besparelser med brugergrupperne for at undgå kritik.

- Man har valgt ikke at tage brugergrupperne med på råd, og det er simpelthen elendigt. Og så undrer det mig i øvrigt, at man bare lige kan finde 20-30 millioner kroner i besparelse på et projekt. Så har man da været for ødsel med borgernes penge.

Karsten Lorentzen mener, at flertallet må indse, at det er tid til at droppe planerne, som de ser ud i dag.

- Der er ikke noget galt i, at man som politiker tager fejl. Problemet opstår, når man nægter at erkende, at man har taget fejl, så bliver det dyrt. Lige nu kan vi »nøjes« med for 10 millioner kroner fejl. Nemlig de penge vi har sendt efter planlægningen af det her. Det er trods alt billigere end fejl for 135 millioner kroner. Lad os stoppe og lad os sammen lave en vurdering af, hvad vi så bør gøre. Jeg tror fortsat på, at vi godt kan bygge et 50-meterbassin i Trekroner og få en fantastisk renovering og ombygning af Roskilde Badet, uden at vi bruger flere penge end det, der allerede er sat af nu, siger han.

- Stopper vi nu og tænker os grundigt om, så undgår vi også, at et projekt, som står i problemer til halsen, ender med at blive en del af en valgkamp, siger han.