DBU-direktør: Vi skal værne om de frivillige

- Hvor mange gange hører man ikke sætningen »hvis først jeg giver en lillefinger, så tager de hele armen«. Det er der noget sandhed til, og derfor tror jeg, klubberne gør klogt i at prøve at bide frivilligheden op i mindre bidder. Hvis ikke ledere og ildsjælene skal brænde ud, så skal de prøve at uddelegere, lave underudvalg. Der er masser af mennesker, som godt kan overskue en enkelt opgave, hvis det er at sælge drikkevare på åbningsdagen af den nye bane, eller måske det er at stå for grillen til hjemmebanedagen. Vi skal den vej, så folk ikke er bange for at blive spist, hvis de siger ja til en ting. Hellere have mange med lidt, end få med meget, siger han.