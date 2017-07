De seneste år har Team Glade Børn brugt Roskilde Havn som startsted, men i år kører de orangeklædte ryttere af sted fra BC Catering på Langebjerg. Foto: Steen Østbjerg

Cykelvikinger ruller snart af sted

Roskilde - 14. juli 2017 kl. 16:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besætningen på Havhingsten er ikke de eneste »lokale vikinger«, som den 15. juli begiver sig ud på et længere togt.

Læs også: Cykelhold vendt hjem fra Alsace

Lørdag morgen klokken otte bliver cykelholdet Team Glade Børn sendt af sted af borgmester Joy Mogensen med kurs mod Alsace i Frankrig.

Det er sjette år i træk, at Glade Børn Fonden arrangerer en cykeltur sydpå med det formål at støtte lokale initiativer for børn og unge. Fonden har blandt andet bidraget til børneafdelingen på Roskilde Sygehus, laver teaterture for børn og unge, og i år blev der givet en donation på 15.000 kroner til Roskilde Garden.

De omkring 100 deltagere på holdet har valget mellem at køre cirka 50, 100 eller 160 kilometer per dag. Ved ankomsten i Alsace på fredag vil dem, der har valgt den længste rute, have tilbagelagt omkring 1200 kilometer på cykel.

Udover cykelfeltet, hvor yngste er 19 år og ældste 78 år, er der et serviceteam på 10 personer og busser, kølevogn og fire servicebiler, som følger rytterne ned gennem Europa og sørger for forplejning etc. Tidligere er Team Glade Børn blevet sendt af sted fra Stændertorvet eller Roskilde Havn, men denne gang sker det fra BC Catering i Roskilde, som er et af holdets sponsorer.

