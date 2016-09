Cykelsti fra Vindinge til Trekroner er på vej

Et radikalt aftryk på dette års budget er, at der er fundet fem millioner kroner til første etape af cykelstien fra Vindinge til Trekroner Station. Hele projektet står i cirka 12,5 millioner kroner.

- Der er ikke så langt fra Vindinge til Trekroner Station, faktisk er der væsentlig kortere end til Roskilde Station. Med grusgravning godt på vej til at være afsluttet mellem Vindinge og Vestre Hedevej, så var det nu, der skulle handles, for at få en mere direkte forbindelse fra Vindinge og til en station, siger det radikale medlem af byrådet Jeppe Trolle. Han havde håbet på at få hele projektet på dette års budget, men måtte altså sande at det ikke var muligt.