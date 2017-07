Se billedserie Humøret er fortsat højt hos Team Glade Børn, som er på vej gennem Tyskland.

Cykelhold ramt af uheld

Roskilde - 18. juli 2017 kl. 14:01 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af deltagerne på cykelholdet Team Glade Børn må se resten af turen fra Roskilde til Alsace fra et sæde i en af servicebusserne.

Ifølge Team Glade Børns primus motor Stiig Broby havde det regnet om natten op til mandagens etape fra Hitzsacker, og det betød, at føret enkelte steder var lidt fedtet.

Flere ryttere fra Team Glade Børn røg i asfalten, og for to af dem gik det så galt, at de må opgive at cykle resten af turen. Den ene har brækket et haleben, mens den anden har et par trykkede ribben.

Stiig Broby har i opstartsfasen igen og igen prædiket over for deltagerne, at turen til Alsace ikke er et væddeløb, og at færdselsreglerne skal overholdes.

- Sikkerheden kommer i første række, og jeg holder øje med, at folk ikke opfører sig uansvarligt, for så skal jeg nok komme efter dem, siger han og betegner mandagens uheld som et »hændeligt uheld«.

Team Glade Børn har også måttet udskifte den ene af sine servicebusser, der fik en defekt på understellet på træktøjet. Samarbejdspartneren Ørslev Turistbusser sendte derfor en ny bus af sted fra Danmark lidt over midnat, så den kunne være fremme i Hitzsacker mandag morgen, så feltet kunne komme i gang med dagens etape uden forsinkelser.

