Cykelhold nærmer sig målet

Cykelholdet Team Glade Børn er ved at have gennemført sin sjette tur fra Roskilde til en sydlandsk destination.

- Når de ankommer til Strasbourg, vil de blive mødt med konfettikanoner, og feltet vil blive trukket gennem byen, så ingen kan være i tvivl om, at vikingerne er nået frem, siger Stiig Broby, som er primus motor for Team Glade Børn og leder af serviceholdet.

- Dagens ups går til en, som har gjort sig uheldig bemærket, for eksempel hvis man har el-gear på sin cykel og har glemt at oplade batteriet, eller hvis ens GPS løber tør for strøm. Det kan også være fordi, man vælter med sin cykel, mens man holder stille for rødt - selvfølgelig uden at komme alvorligt til skade, fortæller Stiig Broby.