Computertyve slår til mod teknisk skole igen

Der blev i alt stjålet 15 bærbare PC'er af mærkerne Dell og HP samt to Motorolla mobiler og en iPhone 5 fra de to klasselokaler. Indbrudstyven var kommet ind ved at opbryde to forskellige vinduer og havde endvidere skåret en væg op bestående af rockwool og skærmpladder for at komme ind i det ene klasselokale.