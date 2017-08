Cirkus har vendt nedgangen

Cirkus Baldonis direktør René Baldoni glæder sig meget over, at der i de seneste sæsoner har været en stigning i billetsalget på 15-20 procent om året. Efter flere års tilbagegang vendte det for to år siden, og han forklarer succesen med, at Cirkus Baldoni har udviklet sine forestillinger med forskellige temaer.