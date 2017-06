Patrick Skovgaard er den ene indehaver af Restaurant Vigen i Veddelev ved Roskilde. Sammen med sin bror har han også to vinbarer under navnet Skänk. Foto: Britt Nielsen

Champagnen flød i stride strømme i 2007

Roskilde - 01. juni 2017 kl. 06:53 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Fjords små bølger glimter i solen, og i baggrunden kan man se Roskilde by med Domkirken som varetegn. Udsigten er helt særlig her fra Restaurant Vigen i Veddelev lige udenfor Roskilde.

Menuen er sammensat af årstidens lokale råvarer, og den 1. maj var det 10 år siden, at brødrene Patrick og Claus Skovgaard overtog Restaurant Vigen. Det var lige før finanskrisen, og champagnen flød i stride strømme.

- I 2007 kunne du sælge alt. Når man tænker tilbage, var det helt surrealistisk, siger Patrick Skovgaard og fortæller, hvordan kunderne sendte dyre flasker champagne til hinanden.

Restaurant sælger stadig ikke så meget champagne som i 2007, og året efter kom krisen.

- Jeg husker en sommer, hvor vi sad og så Tour de France. Jeg tænker, at dem som har åbnet for ét-to år siden, de har kun prøvet én ting, fortæller Patrick Skovgaard og oplyser, at de levede af selskaber for der er altid nogen, som skal holde konfirmation, bryllup eller en stor fødselsdag.

- Vi kunne sagtens leve af kun at have selskaber, men det er ikke sjovt, siger Patrick Skovgaard.

Faktisk var der så stor efterspørgsel på selskaber, at brødrene i årene 2009-2012 også havde en restaurant på Jyllinge Marina.

- De første par år hørte vi mange, som også gerne ville have en restaurant. Det var ofte noget med, at han laver en god sovs, og hun kunne plante krukker på terrassen, siger Patrick Skovgaard og påpeger, at det er hårdt arbejde at drive en restaurant.

Restaurant Vigen trækker kunder fra et stort område. De første år var der ikke så meget at lave om vinteren, men nu er der ikke den store forskel. Et øget antal gæster om vinteren betyder, at restauranten har vækstet så meget, at den sidste år fik Gazelle-prisen.

Fornylig er køkkenchefen på Restaurant Vigen, Simon Christensen, blevet medejer. Han var med ved åbningen for 10 år siden, men har været væk i en periode undervejs, inden han kom tilbage til restauranten.

- Han bliver næsten betragtet som den tredje bror, siger Patrick Skovgaard og forklarer, at når de er flere, som tager ansvar, er de ikke helt så bundet.

Det har givet energi til flere projekter. I løbet af de sidste fem år er Restaurant Vigen blevet renoveret. Samtidig syntes brødrene, at der manglede et sted, hvor gæsterne kunne tage hen, når de var færdige med at spise.

- De spurgte, hvor skal vi tage hen, men der var ingen steder til voksne mennesker, fortæller Patrick Skovgaard, som samtidig var inspireret af, at han har tilbragt et par vintre som hotelchef i Frankrig.

Resultatet endte med at blive øl- og vinbaren Skänk, som brødrene åbnede i Roskilde for tre år siden. Den 3. marts åbnede de endnu en Skänk i Hillerød.

- Der er langt mindre risiko i at åbne en vinbar. Vi synes, vi har et godt koncept, siger Patrick Skovgaard og fortæller, at de ved en masse om at drive baren, og at det derfor var naturligt for dem at åbne en Skänk mere.

Hvor de i Roskilde kender mange og har et netværk, kalder Patrick Skovgaard det for lidt af en generalprøve at åbne et nyt sted, hvor man ikke kender nogen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de vil åbne flere.

- Vi åbner en Skänk ad gangen. Det er primært min bror, Claus Skovgaard, som står for den i Hillerød, siger Patrick Skovgaard og fortæller, at de har overvejet alle byer på Sjælland, som har over 30.000 indbyggere, inden de endte i Hillerød.