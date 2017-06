Catrine Jacobsen og Kevin Christensen får nu deres datter hjem, efter tvangsanbringelsen er blevet underkendt i retten. Lige nu er de på familiecenter for at lære den halvt år gamle Selina at kende. Foto: Kristian Jørgensen

Catrine og Kevin fik ret: Nu får de deres datter hjem

- En sag kan ikke bygge på en ufuldstændig psykologundersøgelse, og man skal nøje overveje, hvor meget bevis man tillægger sådan en psykologundersøgelse. Så vil jeg også konkludere, at Ankestyrelsen ikke er kritisk nok i deres behandling af de her sager. Jeg mener ikke, at de tager borgernes perspektiv, men at de er alt for kommunevenlige, siger Anders Brøndtved, der er Catrine Jacobsen og Kevin Christensens advokat.