Carlsberg laver orange øl til festivalen

Efter at det i flere år har været muligt at købe Grøn Tuborg på Roskilde Festival, vil gæsterne i år også kunne få en Orange Carlsberg.

- Navnet opstod, fordi vi nørdede med maltsammensætningen for at fremelske den flotte orange farve, som Roskilde Festival er kendt for. I ølverdenen arbejder vi med farveskalaen EBC. Skalaen indikerer øllets farve. En af de udfordringer vi gav os selv var at finde den rette kombination af malte svarende til den velkendte orange roskildefarve, og pudsigt nok landede den optimale farve på årets Roskilde øl på cirka 17 EBC, siger Bjarke Bertelsen, der er udviklingsbrygmester for Carlsberg, og sammen med brygmestrene på Jacobsen har brygget den nye variant.