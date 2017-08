Autocampere på grusparkeringen på havnen. Betaling for overnatning: Nul kroner. Det vil Rosilde Campings forpagter gerne lave om på ved at etablere et quick-stop med betaling - og med fx el og vand til brugerne. Foto: Steen Østbjerg

Camping-forpagter klar til aflægger på havnen

Samtidig med at kommunen har bortforpagtet Roskilde Camping til kommerciel drift, lægger kommunen i rigt mål jord til overnatning for turister, der ikke betaler en krone.

Forpagteren af Roskilde Camping, William Christiansen, vurderer, at han mister et sekscifret beløb som følge af camping på havnen, og han er klar til at leje arealet på havnen af kommunen og gøre det til et quick-stop, hvor campingpladsen - mod betaling - kan servicere autocamperne på det sted, hvor de i forvejen befinder sig. Og det forslag erklærer både Socialdemokraterne og Venstre sig parat til at se på.