Gæst på Kafé Klaus smed narko fra sig

Det var en aggressiv gæst, som fik politiet til at kigge forbi Kirkens Korshærs varmestue Kafé Klaus i Store Højbrøndsstræde i Roskilde klokken 12.12 torsdag. Politiet havde fået en anmeldelse om, at der var uro og uorden i cafeen, hvor en gæst skændtes med både øvrige gæster og personalet.

Da politiet dukkede op, løb flere gæster fra stedet. En af de gæster, som løb, var den aggressive mand. Politiet så, at han skilte sig af med nogle effekter under flugten.

Gæsten blev indhentet og viste sig at være en 36-årig mand fra Roskilde, som havde forsøgt at gemme cirka fem gram hash og knap et gram amfetamin for politiet under flugten fra cafeen.