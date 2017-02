Lars Berg Olsen holder et løfte, han har givet sig selv, om ikke at sidde i byrådet som 60-årig. Derfor stiller han ikke op til det valget i efteråret. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Byrådsveteran siger stop

- Jeg har for længe siden gjort op med mig selv, at jeg ikke skal sidde i byrådet som 60-årig. Hvis jeg skal til at være landmand, så skal det være nu, siger Lars Berg Olsen, som fylder 59 inden valget.

Når Lars Berg Olsen forlader politik, bliver der sat punktum for en lokalpolitisk æra, som startede for 55 år siden. Dengang blev hans far, Henry Berg Olsen, valgt ind i Ørsted/Dåstrup sogneråd, som han blev formand for i 1966. Efter kommunalreformen i 1970 blev Henry Berg Olsen også den første borgmester i Ramsø Kommune, og det fortsatte han med at være frem til 1988, hvorefter han i øvrigt var medlem af amtsrådet indtil 1994.