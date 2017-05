Se billedserie Flere og flere borgere og foreninger booker lokaler i Byens Hus, så den gamle byrådssal ikke kun bruges til officielle fejringer, som da de lokale OL-medaljevindere blev hyldet sidste år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byens Hus vælter sig i bookinger

Roskilde - 20. maj 2017

Borgerne ser for alvor ud til at have fået øjnene op for Byens Hus, der ligger i den gamle rådhusbygning på Stændertorvet.

I 2016 var der 900 bookinger af lokaler i Byens Hus, men i år har der frem til og med den 30. april allerede været 652 bookinger. Hvis den udvikling fortsætter, vil tallet for 2017 nå op på 1900, dvs. mere end en fordobling i forhold til året før.

Stigningen er endnu mere markant, når det gælder offentlige arrangementer i huset. Dem var der 169 af i 2016, men det tal er allerede overgået i år, hvor der i de fire første måneder har været 190 møder og arrangementer, der var åbne for alle kommunens borgere.

Hvis tendensen fortsætter, kan Byens Hus ende med at have dannet ramme for over 500 offentlige møder og arrangementer i år.

- Nu er året jo langt fra omme. Der kan nå at ske meget. Men jeg tolker den foreløbige udvikling som et udtryk for, at vi dels er et godt sted at komme i dialog med andre, og at vi samtidig er blevet kendt i en mere bred kreds, siger Kathrine Krone Laurent, der er leder af Byens Hus. Hun glæder sig også over, at det efterhånden er en bred vifte af foreninger og grupper, som gør brug af huset.

Den stigende efterspørgsel betyder dog, at man skal forvente en lidt længere svartid end tidligere, når man henvender sig for at leje et lokale. Man skal også være opmærksom på, at den gamle byrådssal ikke kan bookes fra den 3. juli til 15. oktober, fordi den skal restaureres.