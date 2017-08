Butiksejer sprang for livet da bil mejede tøjstativer ned

Den forskrækkede kvinde slap uskadt fra episoden, og politiet har fået et klart signalement at bilen og dens fører, som nu er efterlyst for at opklare, hvorfor han nær havde lemlæstet en tilfældig person. Politiet formoder, at det var med vilje, da han ikke kørte vildt, før bilen svingede ind mod tøjudstillingen og derefter fortsatte ad Tofthøjvej mod nord.