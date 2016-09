Foto: Lars Kimer

Bus 216 lægges om i en periode

Roskilde - 21. september 2016 kl. 15:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om bare en uge går kloakarbejdet på Ågerupvej ind i den femte og sidste fase. Det betyder, at gravearbejdet flytter over på den østlige side af Gundsølillevej. Det sker fra den 28. september, melder Fors.

Det betyder i første omgang, at Ågerupvej spærres for gennemkørsel mellem Gundsølillevej og Ågerupvej 45. Gravearbejdet forventes at være afsluttet den 28. oktober.

Den gode nyhed er, at der nu igen åbnes for bilkørsel på Ågerupvej vest for Gundsølillevej, og det betyder, at omkørslen via Ågeruphøj og Højgårdsvej nedlægges.

Det betyder også, at bus 358 er tilbage på sin vante rute. Til gengæld kommer der nu ændringer på rute 216.

Movia havde spillet ud med, at 216 kunne droppe Risø, Lille Valby, Store Valby og suse forbi Ågerup ude ved møllen. Det var ikke spiseligt, så derfor gik folk fra Ågerup og Omegns Landsbyråd sammen med landsbyrådet i Herringløse, og det bliver nu til, at bus 216 kører Risø-Lille Valby, Store Valby, Ågerup, Gundsølille, Østrup og så ned til Herringløse, Hvedstrup og retur nordpå og videre mod Hove.

- Det første forslag var simpelthen ikke spiseligt for os, så vi kom med det her forslag, og ifølge de oplysninger jeg har fra vej- og parkchef i Roskilde Kommune, Ivan Hyllested, så er det vores forslag, som bliver den vej, bussen kører, imens gravearbejdet står på, siger nyvalgt formand for Ågerup og Omegns Landsbyråd, Jens Pedersen.