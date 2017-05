Bukkehøjgård sluttede ikke i top tre

Bukkehøjgård var med blandt de 15 gårde i finalen, hvor alle danskere kunne afgive deres stemme på nettet. Det gjorde omkring 4500, og for at undgå snyd var det kun muligt at afgive én stemme per IP-adresse.

- I vores øjne er alle 15 kandidater vindere, fordi de alle på hver deres unikke måde er repræsentanter for historisk bygningskultur - og med ejere der har lagt oceaner af kræfter og penge i at bevare dem. Men danskerne har stemt, og Klægager er afgjort en værdig vinder af konkurrencen - og en fantastisk repræsentant for Sønderjylland og for den vestslesvigske murede byggeskik, siger Birthe Iuel, formand for Bygningskultur Danmark.