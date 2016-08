Billedet her er fra sidste år, hvor det lykkedes at få samtlige af byrådets partier med i budgetaftalen. Denne gang endte både Enhedslisten og Dansk Folkeparti med at stå udenfor, da forliget blev indgået efter, at der var blevet forhandlet både torsdag og fredag. Foto: Steen Østbjerg

Budgetforlig uden DF og EL

Roskilde - 26. august 2016 kl. 22:34 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten står uden for det forlig, som de øvrige partier i Roskilde Byråd fredag aften indgik om Roskilde Kommunes budget for 2017 efter to døgns forhandlinger.

Forliget indebærer blandt andet, at der ikke laves prisfremskrivning i 2017, hvilket ifølge borgmester Joy Mogensen (S) betyder, at besparelsesforslag på servicen reelt set kan undgås.

- Vi har arbejdet intensivt på at finde en balance mellem at være økonomisk fornuftige og ikke at skære for dybt. Men vores udgangspunkt var et underskud på 83 millioner kroner, og ved ikke at lave en prisfremskrivning kan vi alene spare 18 millioner, siger hun.

Derudover sættes der ekstra midler af til de mindste børn (0-6 år) og til børn med specielle behov, da især sidstnævnte ifølge Joy Mogensen er et område, der har behov for et ekstra løft.

Af øvrige fokusområder kan nævnes flere læger på rehabiliteringscentrene som led i forebyggelsesindsatsen, to millioner kroner til Viby Torv og et lignende beløb til de grønne områder omkring de nye Jyllinge-Hallerne.

Ramsøhallerne begunstiges med syv millioner kroner, så der bliver råd til den store udvidelse, som halbestyrelsen har ønsket efter branden i foråret. Endelig tilbydes INSP! alternative bygninger på den gamle slagterigrund, og der er afsat penge til at rense stedet for forurening.

Enhedslisten har fredag aften udsendt en pressemeddelelse, hvor partiet udtrykker skuffelse over, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF valgte at forhandle videre med højre side af byrådet og beskylder de tidligere samarbejdspartnere for at være ramt af »overdreven retningsforvirring og spareiver«. Flere af forligspartiernes valg betegnes desuden som »direkte asociale«.

