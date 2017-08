Budget bliver uden Enhedslisten

EL's byrådsgruppe - Henrik Stougaard, Jonas Paludan og Susanne Lysholm, her flankeret af suppleant Torben Ankjærgaard, kommer ikke til at lægge stemmer til 2018-budgettet.

Som det første parti har Enhedslisten forladt forhandlingerne om kommunens 2018-budget.

Det meddelte parti sendt fredag eftermiddag, da forhandlingerne havde varet i mere end 24 timer.

- Vi gik til forhandlingerne med ønsket om at lave et forlig med den brede venstrefløj, et forlig som ville betyde markante løft på socialområdet, på skole-børneområdet og på klima- og miljøområdet. Det er desværre ikke lykkes, konstaterer Enhedslistens tre forhandlere, Henrik Stougaard, Jonas Paludan og Susanne Lysholm Jensen

Det budget, der tegner sig, er ifølge EL uambitiøst i forhold til de udfordringer, der er på klima- og miljøområdet. Roskilde har en erklæret ambition om at være CO2-neutral, men den betegner EL som rent spil for galleriet.

- De øvrige partier delte ikke vores ønske om at løfte området. Tværtimod er det en kamp, vi har kæmpet uden megen støtte, konstaterer EL-trioen.

På skoleområdet har Enhedslisten foreslået at sikre skolerne et væsentligt økonomisk løft, der samtidig ville kunne bane vejen for en lokalaftale med lærerne. Det lykkedes partiet ikke at komme igennem med og finder, at der nu i stedet er lagt op til at bruge flere millioner på at støtte etableringen af en privat efterskole. EL foretrækker at prioritere folkeskolen først.

- Det er reelt Enhedslistens fortjeneste, at socialområdet har været en del af forhandlingerne. Vi er gået til kamp for at sikre de socialt udsatte en værdig behandling, idet vi har foreslået en pulje målrettet de borgere, som er ramt af 225 timers-reglen, og vi har kæmpet for at få ansat flere socialrådgivere. Vi har naturligvis haft fuld finansiering af vores egne forslag. En kommune som Roskilde, der pt. har en kassebeholdning på knap en halv milliard kroner, burde gå forrest i kampen for de socialt udsatte, for en reel grøn omstilling til vedvarende energikilder og for at sikre en god folkeskole for elever, forældre og lærere, lyder det fra EL.