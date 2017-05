Se billedserie Det var en stor dag, da Romus direktør Frank Birkebæk kunne indvie Ragnarock sammen med kronprins Frederik og Roskildes borgmester Joy Mogensen, som også er bestyrelsesformand for Romu. Foto: Kim Rasmussen Foto: RIECK

Brutal ledelse kalder på selvransagelse i Romu

Roskilde - 18. maj 2017 kl. 12:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En brutal ledelsesstil, hvor medarbejdere er blevet nedgjort og er gået grædende ud af direktørens direktør, hersker på rockmuseet Ragnarock og i hele museumskoncernen Romu under direktør Frank Birkebæk.

Det skriver Politiken, som blandt andet har talt med 20 fortrinvis tidligere medarbejdere.

Arbejdspladsvurderinger har vist, at der var problemer. Dem har Romu fulgt op på, men bestyrelsesformand og borgmester Joy Mogensen (S) må erkende, at man ikke har gjort godt nok.

- Vi beklager allesammen, at vi har set de advarselslamper, men ikke har opfattet, at der var så mange, som tilsyneladende nu har udtalt sig anonymt til Politiken. Det har vi ikke haft opfattelsen af, og det ville vi gerne have vidst, så vi kunne tage mere hånd om det, siger formanden til DAGBLADET Roskilde.

Hun mener, at Frank Birkebæks autoritære ledelsesstil også er en konsekvens af, at han sætter sig selv fagligt og personligt i spil for at udvikle Romu.

Når ærgerrigheden og det personlige pres har givet udslag i en hård ledelse, er det også bestyrelsens ansvar.

- Fra bestyrelsens side har vi også haft den selvransagelse, om vi har sat Frank på en umulig opgave, der gør, at han har virket meget firkantet. Det har jeg sat på bestyrelsesmødet, at vi skal drøfte. Vi vil gerne tage det her seriøst, siger Joy Mogensen.

Hun tilføjer, at det er helt usædvanligt, at museumskoncernen med Birkebæk i spidsen har fundraiset til nye projekter og samtidig videreudviklet de tre museer i Roskilde, Lejre og Frederiksssund.

- Det er ikke givet, at det er sådan, det går med lokalhistoriske museer. Det betyder ikke, at det er i orden, at medarbejderne har haft sådan nogle oplevelser, men vi skal huske, at Frank også er et menneske, og måske er han nogle gange sat på en umulig opgave, og det kan jeg ikke gennemskue, når det er anonyme udtalelser (i Politiken, red.), siger Joy Mogensen.