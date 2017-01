Østre Landsret skar ni måneder af straffen til en 23-årig mand fra Roskilde, som blev dømt to års fængsel for to røverier og et røveriforsøg mod Dagli? Brugsen i Lejre, Tuse og Undløse. Foto: Steen Østbjerg

Brugsrøver fik skåret ni måneder af dom

Roskilde - 12. januar 2017 kl. 12:19 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun den ene af de to røvere, som i juni blev dømt ved Retten i Roskilde for en stribe røverier mod Dagli' Brugser, fik noget ud af at anke dommen til Østre Landsret.

Den 23-årige Nowzad Muttafiqi Adib fra Roskilde fik i byretten to år og ni måneders ubetinget fængsel for sammen med den 22-årige Mustafa Adnan Kadir fra Roskilde at stå bag røverierne mod Dagli'Brugsen i Store-Merløse, Lejre, Tuse samt for at have været med til røveriforsøgene mod butikkerne på Klosterengen i Roskilde og i Undløse i november og december 2015.

Landsretten fandt det dog ikke bevist, at Nowzad Muttafiqi Adib havde deltaget i røveriet i Store-Merløse og røveriforsøget i Roskilde, så hans straf blev reduceret til to års fængsel.

Til gengæld fik Mustafa Adnan Kadir stadfæstet sin dom på tre års ubetinget fængsel, og han blev også dømt for et røveri mod Dagli'Brugsen på Klosterengen, som fandt sted otte dage før det ovennævnte røveriforsøg i Roskilde, men blev ligesom i byretten frifundet for et solorøveri mod Dagli'Brugsen i Kirke Såby.

De to blev anholdt uden for Dagli'Brugsen i Undløse den 7. december 2015. Begge røvere er idømt betinget udvisning til Irak og Iran.

