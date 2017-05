Se billedserie Arkitekt Lotte Foght-Sørensen fra Mangor & Nagel blev bedt om at designe en pavillon til bæredygtighedsdagene på Stændertorvet i Roskilde for foreningen Affaldsimperiet. Det specielle ved pavillonen var, at den skulle bygges med brugte europaller. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Brug arkitekturen til at fortælle hvem du er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brug arkitekturen til at fortælle hvem du er

Roskilde - 07. maj 2017 kl. 14:03 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig tegnede arkitekt Lotte Foght-Sørensen fra Mangor & Nagel en pavillon bygget af brugte europaller, der i to uger stod på Stændertorvet i Roskilde og fungerede som midtpunkt for en festival med bæredygtighed og genbrug som tema.

Læs også: Øl og bæredygtighed

Det kommer hun næppe til at gøre igen, men opgaven giver på den anden side et godt billede af spændvidden i arkitektopgaver.

- Som arkitekter gør vi meget for at lytte til kundernes ønsker og behov og når herefter frem til den byggestil og arkitektur, som passer til stedet og opgaven, siger hun.

I tilfældet med pavillonen var den bestilt af foreningen Affaldsimperiet, som i første omgang havde forestillet sig, at de selv skulle lave den, indtil det gik op for dem, at det nok var bedst at få en arkitekt til at designe den.

Mangor & Nagel sagde ja til at sponsere arbejdet, og Lotte Foght-Sørensen blev sat på opgaven, som hun fandt sjov og enestående, fordi den var så anderledes.

Samtidig ser hun det som et eksempel på, hvordan man som virksomhed eller organisation kan bruge arkitekturen til at brande sig og fortælle en historie. En produktionsvirksomhed kan eksempelvis vælge at lade sin facade vise, hvad den producerer.

- Det er vigtigt for virksomhederne at signalere, hvad de står for, og det var også det, der var opgaven med pavillonen, som skulle signalere genbrug på en moderne måde, siger hun.

En anden faktor, der spiller ind, når det kommer til erhvervsbyggerier, er de mange regler og krav, der blandt andet har til formål at begrænse energiforbruget.

- Det er en stor faktor i dag. Når man bygger energibesparende, er det en fordel at udføre byggeriet rationelt og kompakt, så er det til gengæld på facaderne, man udtrykker sig arkitektonisk, siger Lotte Foght-Sørensen.

Apropos bæredygtighed og genbrug så handler en større og større del af opgaverne i dag om at omdanne gamle bygninger til et nyt formål frem for at bygge nyt.

- Over halvdelen af byggesagerne i dag er konverteringer eller renoveringer, siger Lotte Foght-Sørensen, som selv har været med til at omdanne den tidligere retsbygning i Tårnby til et daghjem for ældre.

- Her handler det om, hvor smart vi kan gøre det, uden at skulle rive en masse ned? Der skulle selvfølgelig bygges nogle store handicaptoiletter, men ellers prøvede vi at genbruge det eksisterende så meget, som det kunne lade sig gøre, fortæller hun.

relaterede artikler