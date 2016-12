Østervangsskolens hal er tit ramme for dans og musik - som her, hvor det er Roskilde Spillemandsstævne - men den fest, der blev holdt tredje juledag, var af en lidt anden slags. Foto: Bjørn Armbjørn

Artiklen: Brød ind på skole for at holde julefest

Brød ind på skole for at holde julefest

For de fleste sluttede julens fest samtidig med helligdagene, men en gruppe unge mennesker besluttede at fortsætte festen på Østervangsskolen. Her dukkede de op tredje juledag efter klokken 20, brød først en dør op og satte derefter kursen mod salen, hvor de brød et skab op, som de åbenbart vidste rummede et musikanlæg.