To Roskilde-drenge i samarbejde. Lars-Christian Brask (tv) er nu bestyrelsesformand i Patrik Thelins reklamebureau WeThink.

Brask går ind i reklamebranchen

Roskilde - 30. august 2017 kl. 15:11

Erhvervsmanden og politikeren Lars-Christian Brask har påtaget sig endnu et hverv som bestyrelsesformand.

Det er i reklamebureauet WeThink, hvor han skal udvikle en strategi med henblik på øget vækst.

WeThink har adresse i Kompagnistræde i det indre København og blev grundlagt for blot fire år siden af Patrik Thelin, Veddelev, og Ghita Holst, Sundby, som for et par måneder siden kunne byde en af branchens tunge drenge, Claus Møllebro, velkommen som partner og kreativ direktør, og Patrik Thelin er stolt over, at det er lykkedes at tilknytte endnu en profil til virksomheden.

- Vores forventninger for det fremtidige samarbejde er tårnhøje. Vi har gennem de sidste fire år skabt en rigtig fornuftig forretning med konstant vækst i både kunder og medarbejdere - og støt stigende bundlinje. Men vi vil videre til næste step og har derfor været på udkig efter den helt rigtige sparringspartner der kan se på en forretning udefra og optimere og videreudvikle strategien. Men Lars-Christian og alle hans kompetencer var vi ikke et sekund i tvivl om, at vi havde fundet det helt rigtige match, siger Patrik Thelin.

Lars-Christian Brask, der både er byrådsmedlem og folketingskandidat for Venstre, er især kendt som finansmand og er i dag formand i en række af virksomheder, bl.a. Pihl & Søn, LM Byg, L.H. Hockerup og Egon Olsen & Søn. Tidligere har han været formand for Nellemann, der importerer biler. Reklamebranchen har han dog ikke tidligere været involveret i, men det skræmmer ham på ingen måde.

- Jeg går kun ind i det, fordi jeg oplever, at WeThink har den helt rigtige filosofi og forretningsmodel, og samtidig rummer det forholdsvis unge bureau et enormt vækstpotentiale, som jeg meget gerne vil være med til at folde helt ud. WeThink er et sundt og veldrevet firma, der allerede har godt gang i en blomstrende forretning - den glæder jeg mig til at være med til at videreudvikle, siger Lars-Christian Brask.