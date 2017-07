Send til din ven. X Artiklen: Brandvæsnet i opråb: Vær forsigtig med ukrudtsbrænderen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandvæsnet i opråb: Vær forsigtig med ukrudtsbrænderen

Roskilde - 12. juli 2017 kl. 13:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villaer i Roskilde, Ågerup og Jyllinge har i de seneste måneder været udsat for brande forårsaget af ukrudtsbrændere. Sidste år var det ved at gå galt i Øde Hastrup ved en lade fyldt med halm, og Ramsøhallernes ene hal blev spist af flammer efter brug af en ukrudtsbrænder. Det var desuden af samme årsag, at der i sidste uge udbrød brand i Gigantium i Aalborg.

Derfor advarer indsatsleder fra Midt- og Vestsjællands Politi, Niels Rasmussen, nu mod brugen af ukrudtsbrændere.

- Vi ser desværre alt for ofte, at en ukrudtsbrænder er årsag til en brand. Folk skal tænke sig rigtig godt om. Jeg anbefaler, at man bruger brænderne lige efter, det har regnet, og så gør folk klogt i at have en vandslange liggende klar, hvis uheldet skulle være ude, siger han.

Opfordringen kommer efter, at et udhus i Jyllinge mandag blev svedet af en brand, der opstod, da der gik ild i en tuja. Ejeren fik selv slukket branden med en vandslange og en pulverslukker, men husets udhus nåede at lide lidt skade, som det kan ses på billedet.

