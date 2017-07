Brandvæsen blev tilkaldt til gnister

Gnister, som stod ud af et el-stik, fik medarbejderne på en restauration på Hestetorvet i Roskilde til at tilkalde Østsjællands Beredskab lørdag aften ved 21.30-tiden.

- Jeg sagde til dem, at det fornuftigste nok havdet været at tilkalde en elektriker i stedet for, siger indsatsleder Gert Moldt fra Østsjællands Beredskab og fortæller, at medarbejderne havde gjort grundigt rent, og at der i den forbindelse var røget lidt vand i stikket.