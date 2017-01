Se billedserie Kim Paaske (tv.) og Jan Højen er brandmænd i Roskilde, og de forudser problemer med at varetage deres arbejde, når de fra maj skal være flere steder på én gang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Brandmænd advarer: Spareplan har konsekvenser

Roskilde - 19. januar 2017 kl. 19:38 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke til at hænge sammen, når brandvæsenet i Roskilde endnu en gang skal effektivisere til maj.

Brandmændene frygter, at det vil gå ud over sikkerheden, at de fremover skal passe serviceopgaver samtidig med, at de skal være klar til at rykke ud til brand og redningsopgaver.

Det kan betyde, at brandmanden står og løfter en ældre dame, der er faldet i hjemmet, når der kommer en udrykning til Viby. Så vil han ikke kunne nå frem i tide til branden, plus at der ikke vil være nogen til at samle fru Olsen op, mens brandmændene er på udrykning.

- Hvad hvis vi er til ildebrand, skal de så ligge på gulvet tre-fire timer, indtil vi kan komme? spørger Jan Højen, der er tillidsmand på Roskilde Brandstation.

Der er dog ingen vej uden om besparelserne, som er en følge af den reform, som lagde det kommunale brandvæsen i Roskilde ind i Østsjællands Beredskab.

Beredskabschef Lars Robetje er dog sikker på, at man kan holde niveauet, selvom brandfolkene skal lave noget mere.

Han forklarer, at man skal vænne sig til at se beredskabets stationer som en helhed, så der måske kommer nogle andre for at klare opgaverne.

- Hvis der er brandfolk ude på opgave på én station, er der brandfolk hjemme på en anden station. På den måde mener vi stadig, vi kan løse opgaverne for kommunerne, siger Lars Robetje.

