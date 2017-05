Flertalsrepræsentant Per Madsen synes, at systemet fungerer underligt, når den likvidator, der blev valgt af medlemmerne i Brandkassen, kan fratræde uden at blive erstattet af en ny. Foto: Kim Rasmussen

Brandkassens likvidator siger stop

Roskilde - 16. maj 2017 kl. 16:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var medlemmerne af Brandkassen, der i slutningen af 2013 indsatte advokat Steen Jensen som likvidator. Nu har han valgt at fratræde, og han bliver ikke erstattet af en anden. Dermed er den videre ledelse overladt alene til den likvidator, som er indsat af Finanstilsynet.

- Tiden var til, at jeg ikke skulle bruge mere tid på dén sag. Nu har vi aflagt regnskab og gennemført to retssager, og så må de, der taber dem, finde ud af med sig selv, hvad der så skal ske, siger Steen Jensen om årsagen til sin beslutning om at fratræde.

Per Madsen fra Brandkassens flertalsgruppe er overrasket over likvidatorens farvel og peger på, at det er den sidste forbindelse til det oprindelige forsikringsselskab, der nu er væk.

- Nu har Brandkassen ingen indflydelse på afviklingen, og det er da underligt. Boris Frederiksen (likvidatoren, som er indsat af Finanstilsynet, red.) kæmper for, at det er de rigtige, der skal have indflydelse på Brandkassen, og det er fint, men hvis det hele havde kørt i fred og fordragelighed, ville Brandkassen som forening have valgt en ny likvidator til at afvikle, så systemet virker underligt på mig, siger Per Madsen.

