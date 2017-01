Se billedserie Stevns' borgmester, Mogens Haugaard, lovede ro omkring brandfolkene i det ny år.

Brandfolk ramt på stoltheden af besparelser

Roskilde - 02. januar 2017 kl. 12:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havde det ikke været for den faglige stolthed og det gode, kollegiale sammenhold, så ville mange brandfolk have fundet sig et andet arbejde.

Den melding kom på nytårsparolen for Østsjællands Beredskab, og afsenderen var formanden for Brandfolkenes Klub, Jan Holm.

- Der går en rød tråd igen over alt herude: Besparelser, besparelser, besparelser. Og det er ved at kunne ses og mærkes, at vi gennem flere år har skullet spare så markant, som vi har. Det er ikke med stolthed, at man på rundvisninger viser vores materiel frem, for det er nu i en rigtig sørgelig forfatning, og det kan somme tider være svært at være professionel under disse vilkår, sagde Jan Holm.

Han mener, at der venter en yderligere forringelse til foråret, når brandtjenesten og beredskabets servicetjeneste lægges sammen til én afdeling, og han frygter for konsekvenserne.

- Vi er bekymrede for, hvad der skal ske, når vi er på serviceopgaver i den ene ende af kommunen, og der kommer brand eller redning i den anden ende. Så nu må vi se, om vi skal ende på diverse avisforsider, sagde Jan Holm.

Beredskabsdirektør Lars Robetjé anerkendte, at medarbejderne oplever store udfordringer såvel opgavemæssigt som ressourcemæssigt.

- Men der er lys forude. Vi må huske hinanden på, at rigtig mange store opgaver ER løst. Vi har alle forudsætninger for, at fusionen nok skal lykkes. Det kræver blot tålmodighed, tro på hinanden og tro på projektet, sagde Lars Robetjé.

Stevns-borgmester Mogens Haugaard, der er formand for Østsjællands Beredskabs bestyrelse, erklærede, at han var stolt af den indsats, medarbejderne havde ydet i 2016, og at han ville gøre sit til at skabe ro om deres arbejde i 2017.

