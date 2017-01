Borgmester Joy Mogensen er forsigtig optimist i forhold til at få kystsikringssagen fra Jyllinge Nordmark i mål inden sommerferien. Optimismen kommer efter et møde med Miljøminister Esben Lunde Larsen (V), 13 andre borgmestre og Kommunernes Landsforening. Foto: Steen Østbjerg

Borgmester vil teste ministerløfter om kystsikring

Roskilde - 18. januar 2017 kl. 15:26 Af Lars Kimer

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) kommer til borgermøde om kystsikring ved Roskilde Fjord. Det lovede ministeren i tirsdagens Jyllands-Posten.

Og ministeren lovede på et møde tirsdag med 14 borgmestre, at sagsbehandlingen skal gå hurtigere og meget gerne være afsluttet inden sommerferien.

Esben Lunde Larsen lovede nemlig ifølge Joy Mogensen de 14 borgmestre, som var inviteret til møde om kystsikring, at der vil ske en eller anden form for koordinering af sagsbehandlingen af kystsikringssager. Det er særdeles væsentligt for borgerne i Jyllinge Nordmark, hvor der kan klages helt op til seks gange.

- Vi har lyttet til begge ministre, og for at teste, om det nu kan være rigtigt, at de forskellige godkendelser kan køre sideløbende, så har vi allerede sendt den næste ansøgning i sagen fra Jyllinge Nordmark af sted, siger Joy Mogensen.

Lige nu ligger den første klagesag hos Natur- og Miljøklagenævnet, og der er også klaget over VVM'en for projektet. Men i slutningen af sidste uge trykkede kommunens send på yderligere en ansøgning. Denne gang til kystdirektoratet. Der er tale om en ansøgning om principiel godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet, noget som byrådet vedtog i november.

Ansøgningen er ikke sendt afsted før nu, fordi de statslige udmeldinger først nu tyder på, at flere dele af sagen kan køre sideløbende.

- Nu må vi så se, om det kan lade sig gøre, for et løfte fra ministre er jo ikke nok. Vi må teste, om systemet også er gearet til at følge det ministeren lover, siger borgmesteren.