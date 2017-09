Se billedserie Der var fuld fart på, da G77 lørdag holdet jubilæum. Her er det Lass Marouf som viser hvad han kan på et skateboard. Sammen med en flok drenge i byen har han skrevet til kommunen og bedt om penge til en skaterpark.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester til jubilæum: Gundsømagle er stor nok til en ny hal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester til jubilæum: Gundsømagle er stor nok til en ny hal

Roskilde - 02. september 2017 kl. 22:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til en festdag da idrætsforening i Gundsømagle, G77, lørdag holdt 40-års jubilæum. Og er der noget bestyrelsen i den lille forening ønsker sig, så er det en ny sportshal. Og borgmester Joy Mogensen (S), ser det bestemt som en mulighed at byen får en ny hal som svarer til dens størrelse.

- Jeg ser det i den grad som en helt fornuftig mulighed. Gundsømagle har i en del år været lidt et påhæng til Jyllinge facilitetsmæssigt fordi der bare er mange faciliteter i Jyllinge. Nu har Gundsømagle vokseværk, og byen er jo fx lige så stor som Gadstrup/Snoldelev, hvor der er to haller og en stor idrætsforening.

Borgmesteren vil ikke begynde at tale tidshorisont, men hun forventer, at kultur- og idrætsudvalget allerede i den kommende byrådperiode skal til at arbejde med hallen. Hun vil dog i stedet begynde et helt andet sted.

- Hvis der er noget som byggeriet af en svømmehal i Roskilde, har lært mig, så er det, at en hal ikke bare er en hal. Derfor skal G77 og Gundsømagle arbejde med at blive konkrete på, hvad der skal være i en hal. Det vil også være godt at inddrage skolen, så også deres ønsker kan tænkes med ind, siger hun.

Jubilæet blev i øvrigt lidt anderledes end ventet da formand Jarl Matthiessen natten til lørdag måtte hastes til sygehuset med et mindre hjertetilfælde. Han deltog i sagens natur ikke i jubilæet.

- Jeg kom hjem midt på formiddagen. Jeg fik for nogle år siden en kunstig hjerteklap og den svigtede. Det var meget ubehageligt, men jeg slap da for kunstigt koma og stød. Jeg er hjemme, men meget træt, lyder det fra formanden, som har tænkt sig at arbejde videre på hal-planerne når fysikken tillader det.

- Jeg skal bare lige huske, at jeg ikke kan bruge femte gear, lyder det med et smil.

Du kan læse mere om jubilæet i den betalte udgave af DAGBLADET Roskilde, hvor du kan læse om en række Gundsømagleres bud på faciliteter i den nye hal.