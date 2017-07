Borgmester om islam-demo: Skidt for demokratiske dialog

- Jeg tror de fleste bliver lidt bange når folk udtaler sig så firkantet om andre mennesker som SIAD gør. Det er ikke godt for vores demokratiske dialog, og det er ikke godt for vores måde at leve sammen på. Jeg håber virkelig at det her forløber stille og roligt, og vi i Roskilde kan fortsætte vores dialog mellem vores trossamfund.