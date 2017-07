Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) forsøgte tidligt torsdag morgen at vække borgmester Joy Mogensen og biskop Peter Fischer-Møller med bønnekald fra en ghettoblaster. Her står de foran borgmesterens hus. Foto: SIAD

Borgmester og biskop kaldt til morgenbøn af moskemodstandere

Roskilde - 13. juli 2017 kl. 12:38 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem medlemmer fra Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) tog tidligt torsdag morgen hen til Roskildes borgmester Joy Mogensens hus med en ghettoblaster, hvor de for fuld skrue forsøgte at vække hende med bønnekald. Det fortæller formand for SIAD, Anders Graversen.

Læs også: Moskétilhængere skal blive på Hestetorvet

- Vi gjorde det for at vise, hvordan det kunne komme til at lyde, hvis der på et tidspunkt skulle komme bønnekald, siger han.

Men Joy Mogensen (S) var ikke helt med på, at det var en demonstration.

- Der var godt nok nogen, der ringede på i morges, men nu bor vi jo i byen, så det sker en gang imellem, at folk ringer på eller larmer, så jeg har faktisk ikke opfattet, at det var en demonstration, siger borgmesteren, som helst ser, at borgere, der vil i kontakt med hende, ringer til borgmesterkontoret og laver en aftale.

- Jeg synes egentlig, at det er fjollet at holde en demonstration for noget, der ikke kommer til at ske. Der kommer ikke til at være bønnekald fra minareten på moskeen på Allehelgensgade, siger Joy Mogensen.

Det samme siger biskop Peter Fischer-Møller, som SIAD også var forbi med bønnekald. Han vågnede dog ikke.

- Jeg har ikke hørt noget, så de har ikke forstyrret min nattesøvn. Men hvis det er for at understrege, at de er bange for, at der skal kaldes til bøn, så ligger det fast i lokalplanen, at der ikke skal kaldes til bøn, ligesom Roskilde Kulturforening (der står bag moskéen, red.) heller ikke har udtrykt noget ønske om bønnekald. De beskedne minareter på bygningen er, som jeg forstår det, alene at betragte som en bygningsmæssig udsmykning, siger Peter Fischer-Møller.

