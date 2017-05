Borgmester hylder Roskilde Håndbold

- Jeg opfatter Roskilde Håndbold som et af de helt store samlingssteder i by. Det er virkelig en af de klubber, der når bredt ud til alle aldre, motionister og elitespillere, og de formår at udvikle sporten, så selv om den traditionelle idræt bliver udfordret af nye idrætsgrene og måder at organisere sig på, så er Roskilde Håndbold er fulgt med. Dermed bliver de ved med at være relevant og have et fællesskab, som folk vil deltage og kan se sig selv i, siger Joy Mogensen.