Sådan skal badelandet i Høje Taastru se ud. Roskildes borgmester vil arbejde for at Roskilde udnytter de muligheder den store nye nabo vil give.

Borgmester: Roskilde kan få glæde af giga-badeland

Roskilde - 07. februar 2017 kl. 12:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde skal være klar til at samarbejde med det gigantiske badeland, som skal bygges i Høje-Taastrup. Badelandet skal ligge cirka der, hvor det i sin tid var planen at bygge multiarenaen H.C. Andersens Arena. Den blev som bekendt aldrig til noget.

- Som formand for både Ragnarock, Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet, så ser jeg det her projekt som en gylden mulighed for Roskilde. Alla analyser viser, at flere overnatningsmuligheder og flere attraktioner får turisterne til at blive længere i et område. Vi skal ride med og spille ind, så de nye turister, som kommer til projektet i Høje-Taastrup, også skal opleve Roskilde. De skal ikke bare have næsen rettet mod København, siger borgmester Joy Mogensen (S).

I forhold til, at Roskilde stadig kæmper med at få bygget ny svømmehal ved Roskilde Badet, så ser Joy Mogensen ikke det store sammenfald mellem de to projekter.

- Dem der påstår, at vi bygger et badeland kan nu køre til Høje-Taastrup og se, hvordan et badeland ser ud. Det vi bygger her skal ramme bredere, her er motionistsvømning og varmtvandfaciliteter, vi har både 50 og 25 meter-bassin. Jeg tror ikke, overlappet mellem kunderne til de to er så stort. Og så skal vi huske på, at der formentlig vil være en væsentlig prisforskel, hvis en børnefamilie skal vælge at tage en tur i svømmehallen, siger borgmesteren.